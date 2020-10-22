باحث روسي يفسر سبب عدم انتاج بعض الفئات اجسامًا مضادة لكورونا بعد الاصابة

2020/10/22 | 13:18 - المصدر: يس عراق

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جثة إحدى ضحايا كورونا في البرازيل - ا ف ب

يس عراق: متابعة

شرح رئيس مركز “غاماليا” الروسي للأوبئة، ألكسندر غينسبورغ، سبب عجز بعض المتعافين من كورونا عن إنتاج الأجسام المضادة.

وقال: “في حال يصاب الإنسان بشكل خفيف من مرض “كوفيد – 19″ فإن الأمر لا يصل إلى إنتاج الأجسام المضادة، إذ أن خلاياه تمتص الجسيمات الدخيلة في مرحلة أولى لتطور المرض.



ويتم حرق الفيروس وتفككه إلى الماء وثاني أكسيد الكربون داخل الخلايا.

إلا أن 10 – 15% من المرضى المصابين بنوع خطير من ” كوفيد – 19″ يجدون أنفسهم عاجزين عن إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا وذلك لأنهم يبدأون في إنتاج أجسام مضادة لمادة “إنترفيرون” لكونها بروتينات تمتلك مواصفات شبيهة بالتي تفرزها الخلايا ردا على دخول الفيروس.



وإنها تعتبر لازمة لتشغيل خلايا الذاكرة.



إلا أن نظام المناعة لم يعد يتطور ويرد على الفيروس، الأمر الذي يؤدي إلى الاختفاء السريع للأجسام المضادة.

يذكر أن مركز “غاماليا” الروسي للأوبئة كان أول مركز في العالم سجل اللقاح “سبوتنيك – V” ضد الفيروس التاجي.



وينهي المركز الآن مرحلة ثالثة لاختباراته السريرية ليبدأ تداوله الرسمي في روسيا بحلول ديسمبر المقبل.

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