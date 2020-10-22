لوفرته محليًا.. الزراعة تمنع استيراد الرمان

2020/10/22 | 13:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الزراعة، منع استيراد محصول الرمان لوفرته محليًا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استنادًا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقًا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية حصلت الموافقة على منع استيراد الرمان ومن جمبع المنافذ الحدودية واعتبارًا من 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020"، مضيفًا أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي".

وأوضحت الوزارة أن "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزءًا من الإرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

وبيّنت أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلًا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعت الصناعة جميع المنافذ الحدودية إلى "الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعمًا لحماية المنتج المحلي".

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