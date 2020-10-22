جريمة دجلة … المتهمة تحال الى المحكمة بتهمة “القتل العمد”

2020/10/22 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس بياناً صحفياً حول المتهمة بـ ” جريمة دجلة ” التي رمت طفليها من على جسر الائمة في العاصمة بغداد.



حيث وجهت الوزارة تهمة القتل العمد للمتهمة بجريمة دجلة التي هزت الشارع العراقي خلال اليومين الماضيين بعد ان شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.



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