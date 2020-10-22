رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث التحقيق بجريمة الفرحاتية مع عدد من النواب

2020/10/22 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، التحقيق بجريمة الفرحاتية مع عدد من أعضاء مجلس النواب.





وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي، فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم الخميس الموافق 22 / 10 / 2020 عدداً من أعضاء مجلس النواب، كلا من محمد تميم، ومثنى السامرائي، ومضر الكروي، ويحيى المحمدي، و ابتسام الدرب، وشمائل سحاب العبيدي، واقبال اللهيبي".

وأضاف البيان، أن زيدان "بحث مع النواب إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد"، مشيراً إلى ان "اللقاء حضره، رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود".

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