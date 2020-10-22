القضاء ومجلس النواب يبحثان جريمة الفرحاتية

2020/10/22 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الخميس، عدد من أعضاء مجلس النواب كل من محمد تميم ومثنى السامرائي ومضر الكروي ويحيى المحمدي وابتسام الدرب وشمائل سحاب العبيدي واقبال اللهيبي وبحث معهم إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد .

واضاف المجلس خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود، حضرا اللقاء.

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى‌

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