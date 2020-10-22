موعد انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة

2020/10/22 | 13:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان ينطلق، ايام 29، 30، 31، بمدينة حلبجة، مهرجان الرمان وفصل الخريف، للمنتوجات المحلية، بحضور وزيرة الزراعة بيكرد طالباني وبمشاركة جماهيرية واسعة.

المهرجان الذي سيعرض فيه المزارعين منتجاتهم المحلية، سينطلق في تمام الساعة الـ 10 من صباح يوم الخميس 29 ويستمر لمدة 3 ايام، بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد.

PUKmedia خاص‌

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