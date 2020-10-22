آلاء حسين تنعى والدها

2020/10/22 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت الفنانة العراقية الاء حسين، الخميس، والدها الذي توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا.



وقالت حسين في تدوينة، تابعها "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، "والدي الحبيب، بعد صراع عصيب مع مضاعفات كورونا، فقدنا الاب وانكسرنا، مرينا بأيام، ما يعلم بصعوبتها الا الله، الصبر منك يا رب".

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