"المجموعة العرقية الأعلى دخلاً ".. ما أهمية الأميركيين من أصول هندية في الانتخابات الرئاسية؟

2020/10/22 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أنّهم يشكلون 1 بالمائة فقط من الناخبين، إلا أنّ الديمقراطيين والجمهورين يجدون في الهنود الأميركيين مجموعة ديموغرافية ذات نفوذ متزايد، لاسيما أنهم ثاني أكبر مجموعة مهاجرة في الولايات المتحدة، بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

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