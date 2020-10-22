2020/10/22 | 13:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، في قصر السلام ببغداد.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، والعمل المشترك بما يخدم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع السفير الروسي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع السفير الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).