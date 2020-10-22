برهم صالح يؤكد ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب

2020/10/22 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب.

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