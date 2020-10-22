الكاظمي يلتقي نظيره البريطاني جونسون في لندن

2020/10/22 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة البريطانية لندن اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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