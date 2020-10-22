التخطيط تكشف النسبة التقديرية لعدد السكان ومعدل الفقر في العراق

2020/10/22 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت وزارة التخطيط، الخميس، ازدياد سكان العراق بحلول عام 2025 الى 42 مليون نسمة، مشيرة الى أن نسبة السكان التقديرية في الوقت الحاضر هي 39 مليون نسمة، فيما اكدت ارتفاع معدل الفقر الى 31% حسب اخر دراسة اجراها البنك الدولي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، ضياء عواد كاظم، في حديث لجريدة الصباح (22 تشرين الاول 2020) أن هذا النمو السريع في عدد السكان، بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص، يتركز في العاصمة بغداد والموصل والبصرة، وقد يضغط خلال السنوات المقبلة على سوق العمل والخدمات التي تقدمها الحكومة.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة التخطيط غياب السياسة السكانية لمواجهة الزيادة المحتملة، في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجهها البلاد مع ارتفاع كبير بمعدلات الفقر والبطالة، وغياب دور القطاع الخاص الذي يعد ساندا حقيقيا للدولة في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد.

وبلغ تعداد عام 1979، 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3 مليونا في تعداد عام 1987، وإلى 22 مليون نسمة وفقا لاخر تعداد اجراه العراق عام 1997.





وتعتمد البلاد في تغطية نفقاتها بنسبة 98% من إيرادات بيع النفط، وتعاني حاليا أزمة مالية ادت الى التأخر في سداد رواتب الموظفين، نظرا لتراجع أسعار النفط، والتحديات الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا.

وكشف كاظم عن غياب السياسة السكانية لمواجهة النمو السكاني، مؤكدا ارتفاع معدل الفقر الى 31% حسب اخر دراسة اجراها البنك الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء، فضلا عن وجود اسباب اخرى انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي وعلى خطط التنمية وبرامجها التي تخص المجتمع والخدمات ومن ابرزها جائحة كورونا وتأثيراتها في الواقع الصحي والاجتماعي وكذلك التراجع الكبير باسعار النفط .

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