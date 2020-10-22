كورونا يفجع الفنانة الآ حسين

2020/10/22 | 13:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي والد فنانة عراقية بفيروس كورونا.

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