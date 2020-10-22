2020/10/22 | 13:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 31 أكتوبر الجاري، بسبب إصابة ثمانية لاعبين من صفوف الأخير بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يؤجل موقعة أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يؤجل موقعة أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء البيضاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).