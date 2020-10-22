بالصورة .. العثور على جثة الطفل الثاني في نهر دجلة ببغداد

2020/10/22 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]افاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بالعثور على جثة الطفل الثاني الذي رمته أمّهُ مع شقيقته في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

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