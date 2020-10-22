يحيى رسول: الكاظمي يتابع التحقيق في حادثة الفرحاتية

2020/10/22 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/..أكد المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة يحيى رسول أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمر بمتابعة التحقيق في حادثة الفرحاتية.



وقال رسول في تغريدة على صفحته بموقع تويتر أن فريق التحقيق مستمر في جمع المعلومات والأدلة لحين تحديد الجماعة الإجرامية التي نفذت المجزرة.



وتابع سيكون الرأي العام على إطلاع بتفاصيل الحادث بعد انتهاء التحقيق.

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