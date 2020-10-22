لجنة مؤسسات المجتمع المدني: هناك 170 حزبا وهميا

2020/10/22 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني عن وجود مئة وسبعين حزبا وهميا في العراق.

وقال رئيس اللجنة يونادم كنا، إن هناك طلبات قدمت من قبل جهات سياسية وبرلمانية متعددة لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لمعالجة الثغرات الموجودة، مبينا أن النقاشات مازالت أولية، ولا يمكن حصر المواد والفقرات التي سيتم تعديلها.

وبين رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، أنه في بعض الأحيان تقوم الأحزاب المهيمنة بتأسيس أحزاب صغيرة تستخدمها كعناوين فقط لمصلحة معينة أو للتمويه، لافتا إلى أن التعديلات المراد تنفيذها ستحاول معالجة كل هذه المخالفات غير القانونية في تطبيق أصل القانون.

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