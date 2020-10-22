الزراعة تعلن صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول بذور الرتب العليا

2020/10/22 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول بذور الحنطة.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الية الصرف ستتم وفق الأسبقيه في عملية تسليم الحاصل والموثقة في المعاملات الموجودة في مواقع الاستلام ولجميع الرتب والأصناف و في كافة مواقع تنقيةالبذور التابعة للشركة”.ودعت الوزارة الفلاحين المسوقين لبذور الحنطة الى “مراجعة مواقع استلام البذور التابعة للشركة ،فضلا عن القطاع الخاص لاجل استلام جزء من مستحقاتهم المالية للموسم الزراعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠”.وأعربت الوزارة عن املها بـ”الحصول على الدفعات اللاحقة من مستحقات الفلاحين والمزارعين من وزارة المالية سوى المسوقين الى وزارة التجارة او المسوقين الى وزارة الزراعة من منتجي بذور الرتب العليا وبأقرب وقت ممكن وبالتزامن مع بدء الموسم الزراعي الشتوي”.



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