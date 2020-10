طهران تنفي تدخلها بالانتخابات الأميركية وتؤكد: لا مفاضلة لدينا بشأن المرشحين

2020/10/22 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، سعي طهران للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر اجراؤها في الثالث من الشهر المقبل.

ونشر المتحدث باسم البعثة علي رضا مير يوسفي تغريدة على تويتر أكد فيها ان بلاده وعلى العكس من الولايات المتحدة لا تتدخل بانتخابات الدول الأخرى، مبينا ان لا مصلحة لإيران في تدخل من هذا النوع، ولا مفاضلة لديها بشأن نتائج الانتخابات على حد تعبيره.

وجاء النفي الإيراني ردا على اتهام أطلقه مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، لكل من إيران وروسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية.

These accusations are nothing more than another scenario to undermine voter confidence, & are absurd.



Iran has no interest in interfering in the U.S.



election & no preference for the outcome.



U.S.



must end its malign and dangerous accusations against Iran.2/2

— Alireza Miryousefi (@miryousefi) October 22, 2020

