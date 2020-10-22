2020/10/22 | 13:46 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 22 أكتوبر 2020 | 01:20 مساءً | عدد القراءات : 23

الكاظمي يلتقي نظيره البريطاني

بغداد/..التقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، نظيره البريطاني بوريس جونسون في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي، تلقته"عين العراق نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقي اليوم، في العاصمة البريطانية لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وصل بوقت سابق الى العاصمة البريطانية لندن.انتهى4

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