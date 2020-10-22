طائرات تركية تقصف كاني ماسي

2020/10/22 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية يوم الخميس، عدة مناطق في ناحية كاني ماسي بمحافظة دهوك.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان الطائرات قصفت اليوم وبشكل مكثف منطقة برواري بالا بناحية كاني ماسي، موضحا، ان الطائرات قصفت المنطقة مرتين.

واضاف: ان القصف التركي المستمر، تسبب بحالة من القلق والخوف لدى اهالي تلك القرى، لافتا الى ان عشرات العوائل غادرت قراها بسبب استمرار الهجمات التركية.

وكان الجيش التركي قد بدأ منتصف حزيران المنصرم، عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان، فيما لم تنجح، جميع، مناشدات ومطالبات رسمية عراقية، من ايقاف العدوان.

PUKmedia خاص‌

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