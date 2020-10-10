استبعاد التئام مجلس النواب يوم السبت

2020/10/22 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عدم انعقاد جلسة مجلس النواب مستهل الاسبوع المقبل.

وكانت وسائل اعلام قد تناولت اليوم الخميس، الخلافات حول الدوائر الانتخابية لافتة الى ان المجلس سيلتم يوم السبت المقبل.

واوضح النائب آلي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الخلافات بين الكتل النيابية مازالت مستمرة، بشأن الدوائر الانتخابية، مرجحا عدم انعقاد جلسة مجلس النواب يوم السبت.

واضاف: ان عدم التوصل الى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية، يعيق انعقاد الجلسة.

موضحا، ان عدم التوصل الى اتفاق يعيق انعقاد جلسة مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد صوت في 2020/10/10، على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

PUKmedia خاص‌‌

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