كربلاء: انطلاق حملة واسعة لتطهير حوض نهر الفرات من نبتة زهرة النيل

2020/10/22 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن قائم مقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الخميس، عن انطلاق حملة واسعة لتطهير حوض نهر الفرات من نبتة زهرة النيل الخطيرة بسبب استهلاكها لكميات كبيرة من المياه.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الكودر الهندسية في وزارة الموارد المائية اطلقت حملة واسعة لتطهير حوض نهر الفرات ضمن قصبة قضاء الهندية من نبتة زهرة النيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ما يؤثر بشكل كبير على الخزين الاستراتيجي وبالتالي انعكاسه على القطاع الزراعي”.واضاف ان “زهرة النيل تسهلك يوميا 3 لتر من المياه للنبتة الصغيرة، فيما تستهلك النبتة الكبيرة كميات مضاعفة، والحملة التي اطلقت جاءت للحفاظ على المياه في الانهار، لاسيما وان القطاع الزراعي الذي يشهد نموا متزايدا يحتاج الى كميات كبيرة من المياه”.



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