2020/10/22 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..أكدت النائبة عالية نصيف وجود مبالغ تخص أرباح المزارع العراقية في فيتنام في عدد من البنوك، وهي دليل آخر على عائدية هذه المزارع للعراق .



وقالت نصيف اليوم :” هناك مبالغ تخص ارباح المزارع العراقية في فيتنام والتي أشرنا إليها سابقاً بحدود ١٦ مليون دولار في البنوك، كما يوجد مبلغ ٥٢٥ مليون دولار تخص وزارة […]

التدوينة نائبة: الخارجية تمتنع عن المطالبة بأموال عراقية في فيتنام ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الخارجية تمتنع عن المطالبة بأموال عراقية في فيتنام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الخارجية تمتنع عن المطالبة بأموال عراقية في فيتنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).