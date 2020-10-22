تسمية الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

2020/10/22 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية، الخميس، بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.



سمي الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر ​بعبدا​، لتشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 64 نائبا مقابل 54 نائبا لم يسموا أحدا.



والجدير بالذكر أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ كان قد نال 69 صوتا في الاستشارات الماضية.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، تابعها "ناس" (22 تشرين الاول 2020)، فأن النواب الذين سموا الحريري هم: رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​، نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، ​كتلة المستقبل​، كتلة التكتل الوطني، كتلة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​كتلة الوسط المستقل​، الكتلة القومية الاجتماعية، ​كتلة نواب الأرمن​، ​كتلة التنمية والتحرير​ (وتضم النائب ​قاسم هاشم​) والنواب المستقلون: ​نهاد المشنوق​، ​ادي دمرجيان​، ​ميشال ضاهر​، ​جهاد الصمد​، ​جان طالوزيان​.

أما النواب الذي لم يسموا أي شخصية، فهم: نواب ​كتلة الوفاء للمقاومة​، كتلة ​اللقاء التشاوري​ (باستثناء النائب قاسم هاشم الذي سيشارك مع كتلة التنمية والتحرير)، كتلة ​الجمهورية القوية​، وتكتل ​لبنان القوي​ و​كتلة ضمانة الجبل​، والنواب المستقلون ​أسامة سعد​ و​فؤاد مخزومي​ و​شامل روكز​ و​جميل السيد​.

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