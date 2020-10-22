2020/10/22 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين "الشو الإعلامي" والصدمة، انقسم المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نهاية لقاء الإعلامي اللبناني نيشان مع المنجم ميشال حايك، الأربعاء، وذلك بعد أن كشف الأخير محاولة نيشان الانتحار باستخدام مسدس يمتلكه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("محاولة انتحار نيشان".. نهاية حلقة للإعلامي اللبناني تثير جدل المتابعين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("محاولة انتحار نيشان".. نهاية حلقة للإعلامي اللبناني تثير جدل المتابعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).