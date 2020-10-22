2020/10/22 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع عدد من أعضاء مجلس النواب إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الفرحاتية .

التدوينة زيدان يبحث مع عدد من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق بجريمة الفرحاتية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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