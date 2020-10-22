العملات المشفرة تربح 17 مليار دولار في 24 ساعة

2020/10/22 | 13:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت القيمة السوقية للأصول المشفرة بحوالي 17 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب تقارب 6 بالمائة للبيتكوين.

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