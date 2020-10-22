برنامجا  البيئة والإنمائي الدوليان يوقعان اتفاقية لتحقيق الاستدامة البيئية في العراق

2020/10/22 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وقع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، ومقره في المنامة في البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم، مذكرة تفاهم مدتها أربع سنوات بهدف تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف البيئية.



وتحدد المذكرة العديد من المجالات ذات الأولوية التي سيعمل البرنامجان على تحقيقها بشكل مشترك، بما في […]

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