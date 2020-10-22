اوباما: ترامب يسافر طويلا لاستجداء الاصوات

2020/10/22 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …سخر الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما من شكوى الرئيس الحالي دونالد ترامب من السفر الطويل واضطراره الذهاب الى ولاية بنسلفانيا لاستجداء الاصوات .ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / عن اوباما قوله في حديث له في مدينة فيلادلفيا ” تعلمون ان الرئيس اضطر لخوض سفر طويل ، وقد شكى من ذلك ثم قطع الحدث ايها المسكين ! انا لااشعر بهذه الطريقة “.واوضح أن ” ترامب اخبر الحشد المتجمع انه قدم الى مدينة ايرل ووجوده في الولاية هو شعوره بان حملته تواصل الفشل “، مبينا أن ترامب ” اعترف بانه لم يكن قادما الى المدينة ، وعليه ان يكون صادقا ، انه لم يكن عليه ذلك “.وتابع أن ” ترامب قال لهم انني ادعوكم واقول عليكم ان تصوتوا اذا توفرت لديكم الفرصة وان علينا الفوز ، لقد اصبنا بالطاعون وان علي العودة الى العمل ، حيث توسل باهل المدينة ان يمنحوه اصواتهم “.وتابع اوباما حديثه قائلا ” انني اشعر بسعادة غامرة لوجودي في بنسلفانيا ، وسعيد بالعودة الى الحملة الانتخابية ، لقد قمتم بالتصويت لفوزي مرتين وها انا اطلب منكم للمرة الثالثة ان تسلموا البيت الابيض لجو بايدن وكمالا هاريس “.



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