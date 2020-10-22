ضبط 1150 حبة مخدرة ومخدرات كريستال في كربلاء بعمليتين منفصلتين

2020/10/22 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، عن اعتقال شخصين يتاجرون بالمخدرات في عمليتين منفصلتين في المحافظة، وضبط 1150 حبة مخدرة ، ومخدرات نوع كريستال.



وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مفارز قسم شؤون المخدرات تمكنت من ضبط 1150 حبة مخدرة ، […]

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