بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان السبت المقبل

2020/10/22 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال جلسة البرلمان الـ12 والتي من المقرر أن تُعقد بعد غد السبت.

ويتضمن الجدول عدة فقرات من بينها إكمال الدوائر الانتخابات لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

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