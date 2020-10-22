افتتاح بطولة شهداء العراق بتنس الطاولة في كربلاء

2020/10/22 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



افتتحت في قاعة كربلاء الاولمبية ، اليوم الخميس ، بطولة شهداء العراق بتنس الطاولة للرواد والبراعم للمدارس التخصصية وبمشاركة ( 11 ) محافظة عراقية بما فيها اقليم كردستان .



وقال المشرف العام للبطولة الدكتور احمد خطار في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “البطولة شارك فيها ( 32 […]

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