2020/10/22 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نفى وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، تعرض العراق إلى اية ضغوط او تلقيع عروضا للحاق بركب الدول التي اعلنت التطبيع مع إسرائيل، فيما أكد عدم وجود زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سوريا.وقال حسين في حوار تابعته /المعلومة/، “ العراق لم يتعرض لاي ضغوط او تلقت اي عروض للحاق بركب الدول التي اعلنت التطبيع مع إسرائيل”.وأشار حسين إلى “الوضع الخاص للعراق والتزامه بقرارات الجامعة العربية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.ونفى حسين أن “يكون رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بصدد القيام بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق”، مؤكدا على “العلاقة بين العراق وسوريا”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: لا عروض ولا ضغوط للتطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: لا عروض ولا ضغوط للتطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).