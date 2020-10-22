القضاء الاعلى يبحث إجراءات التحقيق بجريمة الفرحاتية

2020/10/22 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مجلس الاقضاء الاعلى، الخميس، ان رئيس المجلس فائق الزيدان بحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الفرحاتية .

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (22 تشرين الاول 2020)، أن" زيدان استقبل عددا من أعضاء مجلس النواب كلا من محمد تميم ومثنى السامرائي ومضر الكروي ويحيى المحمدي و ابتسام الدرب وشمائل سحاب العبيدي و اقبال اللهيبي وبحث معهم إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد".

واضاف البيان، أن" رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود حضرا اللقاء".

وكان مسلحون مجهولون قد اقدموا قبل عدة ايام، على اعدام 8 شبان في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

ا.ح

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