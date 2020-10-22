2020/10/22 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وقعت اليونسكو و وهيئة الإعلام والاتصالات صيغة تفاهم وتعاون لإنشاء منصة FCT الخاصة بفحص ومطابقة المعلومات والحقائق في الفضاء الرقمي لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة التي رافقت جائحة كورونا COVID-19 ، كجزء من المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي “#حقائق كورونا: مكافحة الجائحة Covid-19 في البيئات المعرضة للصراع “.



وتطور اليونسكو وبدعم مالي من الاتحاد […]

التدوينة اليونسكو وهيئة الإعلام يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة أدوات تقصي الحقائق ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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