قانون الاقتراض يتصدر جدول أعمال جلسة البرلمان يوم السبت المقبل

2020/10/22 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل ويتصدر جدول اعمالها اكمال الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب ، والقراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي " الاقتراض

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