2020/10/22 | 14:17 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أكتوبر 2020 | 02:12 مساءً | عدد القراءات : 9

جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة

يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل ، ويتصدر جدول اعمالها اكمال الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب ، والقراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي " الاقتراض ".

كما سيتضمن جدول الاعمال التصويت على اربعة مشاريع قوانين ، والقراءة الثانية " تقرير ومناقشة " لاربعة تشريعات اخرى فضلا عن القراءة الاولى لاربعة تشريعات جديدة ، واخيرا مناقشة عامة مفتوحة

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