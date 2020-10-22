الاقليم يسجل 1308 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/22 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 1308 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 238، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

يتبع..

PUKmeida ترجمة‌

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