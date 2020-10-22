مجلس النواب يناقش الدوائر الانتخابية وتمويل العجز المالي

2020/10/22 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم السبت، جلسته رقم 12، فيما يتصدر جدول الاعمال، اكمال الدوائر الانتخابية، واجراء القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

فيما يلي جدول الاعمال كما ورد من رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب‌

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