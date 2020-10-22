الكشف عن الحصيلة النهائية لجريمة ’’حلوان’’ وتوجيه دعوة لتدخل حكومي عاجل في المنطقة

2020/10/22 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، عن الحصيلة النهائية لمجزرة حلوان شمال شرقي المحافظة، فيما دعا الكاظمي للتدخل العاجل.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر مسلحة مجهولة اقامت سيطرة وهمية على الطريق الرئيسي قرب منطقة حلوان بين قرى قولاي وناحية جلولاء باقصى شمال شرقي ديالى في ساعة متأخرة من مساء يوم امس وقامت بقتل 3 مدنيين واصابة 2 آخرين وخطف اثنين فيما نجت ثلاث نساء من الحادثة الاجرامية".

واضاف الكروي، ان "المجزرة مؤلمة للغاية وستخلق تداعيات خطيرة في منطقة تعاني بالاساس من تراكمات تستدعي التحرك السريع لكشف ملابسات ماحصل وبيان هوية الجناة باسرع وقت ممكن".

ولفت، الى أن "مجزرة حلوان تشير لخطورة وجود مناطق رخوة امنية وفراغات يجب الانتباه اليها واجراء تحركات امنية مشددة لتفادي اي مجازر اخرى تؤدي الى عواقب وخيمة تستغل من اطراف لاتريد استقرار ديالى وتهدد امنها بشكل مباشر".

واشار الكروي الى ان "السيطرة الوهمية في حلوان هي الاولى من نوعها منذ اشهر في ديالى وهنا تكمن الخطورة"، داعيا "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للتدخل وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ماحصل بالاضافة الى ضرورة ان يكون لوزيري الداخلية والدفاع دور في دعم التحقيق لمعرفة الجناة وكشفهم امام الراي العام لان ماحصل مجزرة بشعة بحق ابرياء".

وكان مصدر امني في ديالى كشف في ساعة متاخرة من مساء يوم امس عن مقتل 3 مدنيين في هجوم شنه مجهولون على مركبة مدنية قرب منطقة حلوان شمال شرقي المحافظة.

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