سعد الحريري يعلن أن تكليفه جاء لتشكيل حكومة اختصاصيين غير متحزبين

2020/10/22 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، سعد الحريري، الخميس، (22 تشرين الأول، 2020)، أن تكليفه جاء لتشكيل حكومة اختصاصيين غير متحزبين، لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه، بحسب تعبره.

وقال الحريري في كلمة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، :"اتقدم بالشكر إلى السادة النواب على تكليفي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان من الاختصاصيين غير المتحزبين لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه".

واضاف :"أتوجه إلى الشعب اللبناني الذي يعاني الصعوبات وانني عازم على الالتزام بوقف الانهيار الذي يهدد اقتصادنا ومجتمعنا وامننا".

وتعهد الحريري بـ"اعادة اعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، وتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة لأن الوقت دهمنا وهذه الفرصة الوحيدة والأخيرة لإنقاذ البلاد"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس اللبناني، ميشيل عون، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعد حصوله على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.

وذكرت وسائل إعلام عربية، أن "الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية، انتهت بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف".

والنواب الذين سموا الحريري هم: رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​، نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، ​كتلة المستقبل​، كتلة التكتل الوطني، كتلة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​كتلة الوسط المستقل​، الكتلة القومية الاجتماعية، ​كتلة نواب الأرمن​، ​كتلة التنمية والتحرير​ (وتضم النائب ​قاسم هاشم​) والنواب المستقلون: ​نهاد المشنوق​، ​ادي دمرجيان​، ​ميشال ضاهر​، ​جهاد الصمد​، ​جان طالوزيان.

أما النواب الذي لم يسموا أي شخصية، فهم: نواب ​كتلة الوفاء للمقاومة​، كتلة ​اللقاء التشاوري​ (باستثناء النائب قاسم هاشم الذي سيشارك مع كتلة التنمية والتحرير)، كتلة ​الجمهورية القوية​، وتكتل ​لبنان القوي​ و​كتلة ضمانة الجبل​، والنواب المستقلون ​أسامة سعد​ و​فؤاد مخزومي​ و​شامل روكز​ و​جميل السيد​، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

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