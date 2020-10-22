تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

2020/10/22 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها.

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