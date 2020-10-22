الداخلية تعلن حصيلة اعتقالات خلال 24 ساعة الماضية

2020/10/22 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن القاء القبض على 21 متهماً ومطلوباً خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي والمتابعة المباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، تواصل مفارز مكافحة اجرام بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم".

واضاف البيان ان "مفارز مكافحة اجرام ابو غريب تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة إغتصاب فتاة وفق المادة ٣٩٦ ق.ع، بينما استطاع مكتب مكافحة اجرام الزهور من القاء القبض على متهم قام بمحاولة خطف وفق المادة ٤٠٢ ق.ع، كما القى مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٤ ق.ع".

واشار البيان الى ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عشر متهم ومطلوب بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية وتزوير وثائق وهويات وسندات عقارية ضمن أعمال مكافحة اجرام الدورة والشعب والنهروان والكرادة والتاجي والخضراء والكاظمية وباب الشيخ وبغداد الجديدة والصالحية والمدائن والغزالية والاعظمية وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و٤٤٣ و٢٩٢ و٢٩٨ و٢٩٥ ق.ع"، مضيفاً "كما ألقت القبض ايضا على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن اعمال مكاتب مكافحة اجرام القدس والحبيبية والحرية والمحمودية وحسينية المعامل وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

واكد البيان "ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة اجرام البياع ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ".

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