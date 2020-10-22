القرد أفطس الأنف... رسالة متأخرة إلى تشارلز داروين - عبدالرزاق دحنون

2020/10/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون في فيلم وثائقي عن الحياة البرية في سلسلة جبال الهيمالايا، التي تمتد من الباكستان غرباً مروراً بالهند وحتى نيبال لتصل إلى أعلى قمة على وجه الأرض قمة جبل إفريست، بعدها تشق السلسلة طريقها عبر بوتان وتنتهي في الصين..هنا في مقاطعة يونان وعلى ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر توجد غابة متجمدة يختبئ فيها حيوان يحبس الأنفاس ونادراً ما يُشاهد.



إنه قرد يونان أفطس الأنف.



هذا القرد الذي يقطن في أعلى قمة في ......





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