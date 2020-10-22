2020/10/22 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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ام ترمي اطفالها في نهر دجلة المستقلة/- دشنت جريمة دجلة هذا الاسبوع مشاعر الرسامين التي عبر كل واحد منهم عن هذه الجريمة البشعة بطرق مختلفة .



وتداولها رواد التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لهذه الجريمة التي خزت المجتمع العراقي .



وظهر يوم أمس جد الاطفال المغدورين أبو جواد كاظم وقال أن زوجة ابنه لم […]

التدوينة جريمة دجلة ..



رسوم كاريكاتور مناهضة لجرائم “قتل الابناء” في العراق ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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