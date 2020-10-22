2020/10/22 | 14:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن الاتفاق على احتساب بيانات وزارة التخطيط لعام 2010 بالنسبة لعدد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم لـ/ المعلومة/، ان “مجلس النواب اعتمد احصائية عام 2010 لوزارة التخطيط بشأن النسبة السكنية وتوزيعها على المقاعد النيابية والتي تبلغ 329 نائبا”.

واضاف ان “نسبة الناخبين سيتم اعتمادها على سجل مفوضية الانتخابات الذي يحدث سنويا وفق تحديث وزارة التخطيط”.

وبشأن استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علق فدعم ان “اللجنة القانونية طالبت رئيس مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب تأخير صرف الرواتب”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد حددت امس الاربعاء الاسبوع المقبل موعدا لانعقاد جلسة مجلس النواب الجديدة والتي من المؤمل ان يتم من خلالها تطرح قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: الاتفاق على احتساب بيانات التخطيط بشأن عدد اعضاء البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: الاتفاق على احتساب بيانات التخطيط بشأن عدد اعضاء البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).