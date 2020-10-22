تشريع امريكي جديد يشترط بيع طائرات اف 35 بعدم الاخلال بالتوازن العسكري لصالح الكيان الصهيوني

2020/10/22 | 14:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع ديفنس نيوز الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية ، الخميس، ان اثنين من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الديمقراطيين تقدما بتشريع جديد يدعى قانون ” الصادرات الآمنة” يشترط بيع طائرات اف 35 الى دول في الشرق الاوسط شرط ان لايخل ذلك بالتوازن العسكري لصالح الكيان الصهيوني “.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” اعضاء مجلس الشيوخ يؤخرون صفقة بيع طائرات اف 35 للامارات والتي وعدت بها الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني على امل اصدار التشريع في هذا الشهر قبل صفقة البيع والذي من شأنه منع تسليم الطائرات إلى أبو ظبي ما لم تفي الحكومة الأمريكية بمعايير معينة”.واضاف أن ” التشريع سيطلب من البيت الأبيض تقديم تقرير يشرح بالتفصيل المخاطر الفنية لبيع الطائرة F-35 لأي دولة ليست عضوًا في الناتو أو ليست حليفة لليابان أو كوريا الجنوبية أو الكيان الصهيوني أو أستراليا أو نيوزيلندا”.وتابع أنه ” وفيما يخص المبيعات للشرق الاوسط يجب على البيت الأبيض أيضًا أن يشهد في نقاط متعددة أثناء عملية البيع أن الصفقة لا تعيق الميزة العسكرية النوعية للكيان الصهيوني وأن العميل يفي بمعايير معينة فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.وجادل واضعو التشريع السيناتور نيو جيرسي بوب مينينديز ، أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، والسناتور ديان فاينشتاين من كاليفورنيا وهما من لوبي الضغط الصهيوني بأن ترامب يسرع في بيع مقاتلات F-35 إلى الإمارات دون أن يعطي.



الكونغرس ووزارة الخارجية والبنتاغون متسع من الوقت لمراجعة ما إذا كانت الصفقة ستعرض الكيان الصهيوني للخطر من خلال منح جيرانها في المنطقة تكنولوجيا معادلة”.واشار التقرير الى أن ” ضمان احتفاظ الولايات المتحدة وشريكها الأساسي في الشرق الأوسط وهو الكيان الصهيوني بمزايا التفوق العسكري النوعي الحاسم على جميع الخصوم المحتملين ، أمر منصوص عليه في القانون ويجب أن يكون أحد أعلى الأولويات لأي رئيس وكونغرس، مما يعني ان الاولوية الامريكية ممنوحة سلفا للكيان الصهيوني المحتل على الرغم من صفقات التطبيع مع دويلات الخليج “.



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