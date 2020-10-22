الكاظمي يبحث مع جونسون التحديات الاقتصادية ومحاربة الارهاب

2020/10/22 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في لندن، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولته الأوربية التي شملت أيضا فرنسا والمانيا".

وبحث اللقاء بحسب البيان "القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء، الاتفاق على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، يشمل محاور متعددة".

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى في العاصمة البريطانية لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

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