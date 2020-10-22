الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/10/22 | 14:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، عن استدعاء الرئيس اللبناني ميشيل عون، سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وجاء ذلك، وفقاً للرئاسة اللبنانية، بعد لقاء جمع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس …

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